Министр финансов Украины Марченко провел встречи с руководством МВФ в Марокко

Детали

Отмечается, что в 2023 году Сергей Марченко представляет Украину в роли председателя совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Такой статус Украина получила впервые за 30 лет членства в МВФ и ВБ.

Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Ольга Зыкова, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, а также представители НБУ во главе с главой Нацбанка Андреем Пышным.

Цитата

“Дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из приоритетов для правительства Украины. На протяжении многих лет Фонд поддерживал Украину в сохранении макрофинансовой стабильности через направление финансовой помощи и сотрудничество во внедрении важных мер и политик в налогово-бюджетной и финансовой сфере. После начала полномасштабной войны МВФ в очередной раз продемонстрировал лидерство — финансовая помощь в первые дни полномасштабного вторжения рф в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument), историческое решение по финансовой программе для воюющей страны в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и содействие в мобилизации дополнительных финансовых ресурсов на насущные нужды Украины”, — отметил Сергей Марченко.

Дополнение

Сергей Марченко отметил, что экономика Украины продолжает функционировать в полной мере, несмотря на проблемы войны. В текущем году ожидается рост ВВП, инфляция снижается 9 месяцев подряд, налоговые поступления в бюджет вернулись на довоенный уровень.

“Этому способствует эффективная политика правительства Украины и весомая поддержка международных партнеров. В 2023 году внешнее финансирование уже достигает 32,6 млрд долларов США, а с 24 февраля 2022 года – 63,7 млрд долларов США. Благодаря усилиям партнеров мы достигли предсказуемости и стабильности в привлечении международных средств в текущем году. В то же время существует значительная потребность в финансировании на следующий год. Дефицит госбюджета прогнозируется в 42,9 млрд долларов США”, – отметил министр финансов.

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В этом контексте Сергей Марченко отметил, что программа EFF является опорой в сотрудничестве с международными партнерами и способствует на пути привлечения широкомасштабного финансирования доноров, включая страны G7 и Европейского Союза.

Контекст

31 марта 2023 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины в размере около 15,6 млрд долл. В государственный бюджет Украины уже поступили два транша общим объемом 3,6 млрд долларов США. Также при условии успешного второго пересмотра программы, Украина может получить третий транш в размере около 895 млн долларов США в 2023 году.

В целом с начала полномасштабной войны, Минфин привлек около 6,3 млрд долларов США бюджетной поддержки от МВФ.

Среди ключевых направлений реформ, которые были определены в сотрудничестве с МВФ в рамках программы EFF: укрепление макрофинансовой стабильности, структурная Фискальная политика, фискальная прозрачность, усиление управления государственными инвестициями, дерегуляция экономической деятельности и улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, реформа энергетического сектора.

Украина уже выполнила ряд структурных маяков, предусмотренных программой EFF. Были приняты изменения в государственный бюджет 2023 года, которые отвечают потребностям Украины, подготовлен проект законодательной инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, завершен первый подготовительный этап для разработки национальной стратегии доходов и прочее.