Министр финансов Украины Марченко провел встречи с руководством МВФ в Марокко

ukru
Эксклюзив
06:36 • 35263 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 65638 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 121141 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 155165 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125943 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121020 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154891 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116404 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122875 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 48564 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 30091 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104340 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 28829 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 86008 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 121142 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 155166 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114633 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121714 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154891 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 8452 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143724 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151327 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155759 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153845 просмотра
Актуальное
Министр финансов Украины Марченко провел встречи с руководством МВФ в Марокко

Министр финансов Украины Марченко провел встречи с руководством МВФ в Марокко

Киев • УНН

 • 434514 просмотра

Киев. 10 октября. УН. 10 октября, во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине, текущее состояние сотрудничества и выполнение украинской стороной программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2023 году Сергей Марченко представляет Украину в роли председателя совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Такой статус Украина получила впервые за 30 лет членства в МВФ и ВБ.

Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Ольга Зыкова, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, а также представители НБУ во главе с главой Нацбанка Андреем Пышным.

Цитата

“Дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из приоритетов для правительства Украины. На протяжении многих лет Фонд поддерживал Украину в сохранении макрофинансовой стабильности через направление финансовой помощи и сотрудничество во внедрении важных мер и политик в налогово-бюджетной и финансовой сфере. После начала полномасштабной войны МВФ в очередной раз продемонстрировал лидерство — финансовая помощь в первые дни полномасштабного вторжения рф в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument), историческое решение по финансовой программе для воюющей страны в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и содействие в мобилизации дополнительных финансовых ресурсов на насущные нужды Украины”, — отметил Сергей Марченко.

Дополнение

Сергей Марченко отметил, что экономика Украины продолжает функционировать в полной мере, несмотря на проблемы войны. В текущем году ожидается рост ВВП, инфляция снижается 9 месяцев подряд, налоговые поступления в бюджет вернулись на довоенный уровень.

“Этому способствует эффективная политика правительства Украины и весомая поддержка международных партнеров. В 2023 году внешнее финансирование уже достигает 32,6 млрд долларов США, а с 24 февраля 2022 года – 63,7 млрд долларов США. Благодаря усилиям партнеров мы достигли предсказуемости и стабильности в привлечении международных средств в текущем году. В то же время существует значительная потребность в финансировании на следующий год. Дефицит госбюджета прогнозируется в 42,9 млрд долларов США”, – отметил министр финансов.

ЧИТАЙТЕ также: МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

В этом контексте Сергей Марченко отметил, что программа EFF является опорой в сотрудничестве с международными партнерами и способствует на пути привлечения широкомасштабного финансирования доноров, включая страны G7 и Европейского Союза.

Контекст

31 марта 2023 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины в размере около 15,6 млрд долл. В государственный бюджет Украины уже поступили два транша общим объемом 3,6 млрд долларов США. Также при условии успешного второго пересмотра программы, Украина может получить третий транш в размере около 895 млн долларов США в 2023 году.

В целом с начала полномасштабной войны, Минфин привлек около 6,3 млрд долларов США бюджетной поддержки от МВФ.

Среди ключевых направлений реформ, которые были определены в сотрудничестве с МВФ в рамках программы EFF: укрепление макрофинансовой стабильности, структурная Фискальная политика, фискальная прозрачность, усиление управления государственными инвестициями, дерегуляция экономической деятельности и улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, реформа энергетического сектора.

Украина уже выполнила ряд структурных маяков, предусмотренных программой EFF. Были приняты изменения в государственный бюджет 2023 года, которые отвечают потребностям Украины, подготовлен проект законодательной инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, завершен первый подготовительный этап для разработки национальной стратегии доходов и прочее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы