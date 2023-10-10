Міністр фінансів України Марченко провів зустрічі з керівництвом МВФ у Марокко

Деталі

Зазначається, що у 2023 році Сергій Марченко представляє Україну у ролі Голови Ради керуючих МВФ та Світового банку. Такий статус Україна отримала вперше за 30 років членства в МВФ та СБ.

У зустрічі також взяли участь заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, а також представники НБУ на чолі з Головою Нацбанку Андрієм Пишним.

Цитата

“Подальша співпраця з МВФ є одним із пріоритетів для Уряду України. Протягом багатьох років Фонд підтримував Україну у збереженні макрофінансової стабільності через спрямування фінансової допомоги та співробітництво у впровадженні важливих заходів та політик у податково-бюджетній і фінансовій сфері. Після початку повномасштабної війни МВФ вчергове продемонстрував лідерство — фінансова допомога у перші дні повномасштабного вторгнення рф у рамках Інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument), історичне рішення щодо фінансової програми для воюючої країни в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) та сприяння у мобілізації додаткових фінансових ресурсів на нагальні потреби України”, — відзначив Сергій Марченко.

Доповнення

Сергій Марченко зауважив, що економіка України продовжує повноцінно функціонувати, незважаючи на виклики війни. У поточному році очікується зростання ВВП, інфляція знижується 9 місяців поспіль, податкові надходження до бюджету повернулись на довоєнний рівень.

“Цьому сприяє ефективна політика Уряду України та вагома підтримка міжнародних партнерів. У 2023 році зовнішнє фінансування вже сягає 32,6 млрд доларів США, а від 24 лютого 2022 року – 63,7 млрд доларів США. Завдяки зусиллям партнерів ми досягли передбачуваності та стабільності у залученні міжнародних коштів у поточному році. Водночас існує значна потребу у фінансуванні на наступний рік. Дефіцит держбюджету прогнозується у 42,9 млрд доларів США”, – зазначив Міністр фінансів.

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У цьому контексті Сергій Марченко зауважив, що програма EFF є опорою у співпраці з міжнародними партнерами та сприяє на шляху залучення широкомасштабного фінансування донорів, включаючи країни G7 та Європейського Союзу.

Контекст

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі близько 15,6 млрд дол. США. До державного бюджету України вже надійшли два транші загальним обсягом 3,6 млрд доларів США. Також за умови успішного другого перегляду програми, Україна може отримати третій транш у розмірі близько 895 млн доларів США у 2023 році.

Загалом від початку повномасштабної війни, Мінфін залучив близько 6,3 млрд доларів США бюджетної підтримки від МВФ.

Серед ключових напрямів реформ, які було визначено у співпраці з МВФ у рамках програми EFF: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Україна вже виконала низку структурних маяків, які передбачені програмою EFF. Було ухвалено зміни до державного бюджету 2023 року, які відповідають потребам України, підготовлено проект законодавчої ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, завершено перший підготовчий етап для розробки Національної стратегії доходів та інше.