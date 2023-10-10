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Актуальне
МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України

МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд прогнозує повернення економіки України на шлях зростання, очікуючи його на рівні 2% у 2023 році, пише УНН з посиланням на звіт МВФ World Economic Outlook за жовтень.

Деталі

Як повідомляється у звіті, прогнозується, що зростання в країнах Європи, що розвиваються, сягне 2,4% у 2023 році з переглядом у бік збільшення на 0,6 відсоткового пункта з липня, а потім знизиться до 2,2 відсотка в 2024 році.

Як зазначається, перегляд у бік збільшення для регіону на 2023 рік зокрема відображає збільшення на 5,0 відсоткових пунктів у прогнозі для України до зростання на 2%.

Наступного року очікується зростання ВВП на рівні 3,2%.

"Підвищення пов'язане з вищим, ніж очікувалося, зростанням внутрішнього попиту, на тлі того, як підприємства та домогосподарства адаптувалися до війни в цій країні на тлі різкого зниження інфляції та стабільних валютних ринків", - вказали у МВФ.

Інфляція в Україні прогнозується на рівні 17,7% у 2023 році, 13% - у 2024 році. Динаміка споживчих цін представлена у вигляді середньорічних показників.

Нагадаємо

У МВФ повідомляли, що економіка Україна добре адаптується до умов війни і буде зростати наступного року.

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