МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Международный валютный фонд прогнозирует возвращение экономики Украины на путь роста, ожидая его на уровне 2% в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на отчет МВФ World Economic Outlook за октябрь.
Детали
Согласно отчету, рост в развивающихся странах Европы, по прогнозам, достигнет 2,4% в 2023 году с пересмотром в сторону увеличения на 0,6 процентного пункта с июля, а затем снизится до 2,2 процента в 2024 году.
Как отмечается, пересмотр в сторону увеличения для региона на 2023 год в частности отражает увеличение на 5,0 процентных пунктов в прогнозе для Украины до роста на 2%.
В следующем году ожидается рост ВВП на уровне 3,2%.
"Повышение связано с более высоким, чем ожидалось, ростом внутреннего спроса, на фоне того, как предприятия и домохозяйства адаптировались к войне в этой стране на фоне резкого снижения инфляции и стабильных валютных рынков", - указали в МВФ.
Инфляция в Украине прогнозируется на уровне 17,7% в 2023 году, 13% - в 2024 году. Динамика потребительских цен представлена в виде среднегодовых показателей.
Напомним
В МВФ сообщали, что экономика Украины хорошо адаптируется к условиям войны и будет расти в следующем году.