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Економіка Україна добре адаптується до умов війни, і буде зростати наступного року — МВФ

Економіка Україна добре адаптується до умов війни, і буде зростати наступного року — МВФ

Київ • УНН

 • 2599960 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Економіка України добре адаптується до умов війни після вторгнення росії, і зростання продовжиться наступного року. Про це заявив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду пише Reuters, передає УНН.

Цитата

“Економіка, безумовно, адаптується до умов війни, демонструючи надзвичайну стійкість, і ми очікуємо, що зростання продовжиться наступного року”, — таку заяву заступник керівника місії в Україні Натан Епштейн зробив під час брифінгу для ЗМІ у Києві.

Деталі

Пояснюючи свій прогноз, заступник керівника місії в Україні, сказав, що рушійною силою цієї діяльності є внутрішній попит і сильне приватне споживання.

У червні МВФ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України цього року в діапазоні від 1% до 3%. Епштейн сказав, що він очікує, що зростання буде ближче до верхньої оцінки.

Економіка України сильно постраждала після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, і уряд значною мірою покладався на допомогу Заходу для фінансування соціальних і гуманітарних виплат.

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Додатково

Цього тижня місія МВФ перебувала в Києві для зустрічей з урядовцями та іншими зацікавленими сторонами, щоб обговорити макроекономічні цілі та структурні реформи в рамках другого перегляду багаторічної кредитної програми Фонду на 15,6 мільярда доларів.

Офіційні особи МВФ заявили, що програма в цілому залишається добре виконаною і що український уряд досяг кількісних цілей програми, але ще належить завершити роботу над структурними орієнтирами, які включають кроки щодо управління, боротьби з корупцією та фіскальної політики.

У середу МВФ також відновив своє представництво в Україні, і представники Фонду заявили, що це допоможе поглибити співпрацю.

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