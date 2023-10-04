МВФ відновив роботу свого постійного представництва в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд знову відкрив офіс свого постійного представництва у Києві. Він не працював з початку повномасштабної війни рф в Україні. Про це повідомила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва, пише УНН.
Цитата
“Я рада оголосити про відновлення офісу постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною”, - написала голова МВФ у соцмережі X.
Доповнення
25 вересня місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу з Україною у межах підготовки до другого перегляду програми співпраці EFF.
2 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками місії МВФ і обговорив реалізацію програми фінансування на 15,6 млрд доларів.
Нагадаємо
Виконавча рада МВФ наприкінці березня погодила нову програму підтримки для України на 15,6 мільярда доларів і терміном на 4 роки. У квітні Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 млрд доларів. У липні Україна отримала другий транш від МВФ у 890 млн доларів.