Министр финансов Марченко получил около 386 тыс. грн зарплаты с начала года

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко получил за пять месяцев этого года около 386 тыс. грн заработной платы, что на более чем 60 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Минфине в ответ на запрос.