Министр финансов Марченко получил около 386 тыс. грн зарплаты с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко получил за пять месяцев этого года около 386 тыс. грн заработной платы, что на более чем 60 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Минфине в ответ на запрос.
Детали
С января по май 2022-го Сергей Марченко получил 385 903,07 грн заработной платы. Так, самые большие суммы выплаты министр получил в апреле и мае – по 87 710,50 грн. В феврале и марте – по 81 615,50 грн. В январе – 47 251,07 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Шмигаль за пять месяцев получил зарплаты более чем на 70 тыс. грн больше, чем в прошлом году
За 2021 год Марченко получил 843 902,79 грн заработной платы. С января по май в прошлом году он получил 325 607,37 грн.
Наибольшую сумму выплаты в прошлом году министр получил в декабре – 111 363,00 грн, в ноябре – 85 615,04 грн, в апреле – 75 898,21 грн. Наименьшую сумму получил в мае – 52 737,08 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр Кабинета министров Немчинов получил более 285 тыс. зарплаты с начала года
Кроме того, в Минфине сообщили, что первый замминистра финансов Денис Улютин за пять месяцев 2022 года получил 417 995,55 грн. Наибольшую сумму он получил в мае – 99 532,35 грн. В апреле – 98 101,35 грн, в январе, феврале и марте – по 73 453,95 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года
В 2021 году Денис Улютин получил 866 986,05 грн заработной платы. Больше всего в июне – 115 283,74 грн, в апреле – 111 232,69 грн, в декабре – 93 786,93 грн, в ноябре – 92 449,23 грн.
Дополнение
Кабинет министров в феврале определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.