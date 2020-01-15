Малюська прокоментував високі зарплати в уряді

"…висока зарплата чиновників – це професійна необхідність. Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом (якщо пощастить, потім компенсують). Або доводиться бути цапом-відбувайлом для роздратованих суддів, як у ось цьому випадку, коли на мене наклали штраф у 38 420 грн. Щиро сподіваюсь на вдумливість апеляційної інстанції", - написав Малюська.

За його словами, потрапляння на політичну посаду робить з людини політичного діяча й протягом декількох років після звільнення на роботу не бере жодна пристойна міжнародна компанія чи організація.

"Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити усі попередні накопичення, але й залишити хоч трохи на потім", - зазначив Малюська.

Також міністр наголосив, що підвищувати рівень соціального забезпечення потрібно усім, не тільки топ-чиновникам.

"Ну і головне, що залишилось за кадром, це те, що підвищувати рівень соціального забезпечення потрібно усім, не тільки топ-чиновникам. Це був і залишається одним з моїх пріоритетів... Ми збільшували і продовжуватимемо збільшувати заробітну плату для усіх працівників, що входять у систему Міністерства юстиції, бо інакше ми ніколи не подолаємо корупцію", - написав Малюська.

Окрім того, він зазначив, що не отримував 226 тис. грн заробітної плати.

"Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати", - додав він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував підвищену увагу до заробітних плат високопосадовців Кабміну, назвавши підвищення зарплат способом подалання корупції.