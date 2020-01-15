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Малюська прокомментировал высокие зарплаты в правительстве

Малюська прокомментировал высокие зарплаты в правительстве

Киев  •  УНН

 • 23856 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость. О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, как в вот этом случае, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", - написал Малюська.

По его словам, попадание на политическую должность делает из человека политического деятеля и в течение нескольких лет после освобождения на работу не берет ни одна приличная международная компания или организация.

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работе, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", - отметил Малюська.

Также министр отметил, что повышать уровень социального обеспечения нужно всем, не только топ-чиновникам.

"Ну и главное, что осталось за кадром, это то, что повышать уровень социального обеспечения нужно всем, не только топ-чиновникам. Это был и остается одним из моих приоритетов... Мы увеличивали и будем продолжать увеличивать заработную плату для всех работников, входящих в систему Министерства юстиции, иначе мы никогда не преодолеем коррупцию", - написал Малюська.

Кроме того, он отметил, что не получал 226 тыс. грн заработной платы.

"Вчера раздраженной жене на вопрос "И где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать", - добавил он.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал повышенное внимание к заработным платам чиновников Кабмина, назвав повышение зарплат способом преодоления коррупции.

Украинские Национальные Новости

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