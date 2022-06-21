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Міністр фінансів Марченко отримав близько 386 тис. грн зарплати з початку року

Міністр фінансів Марченко отримав близько 386 тис. грн зарплати з початку року

Київ • УНН

 • 461507 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко отримав за п'ять місяців цього року близько 386 тис. грн заробітної плати, що на понад 60 тис. грн більше, ніж торік. Про це журналісту УНН повідомили у Мінфіні у відповідь на запит.

Деталі

З січня по травень 2022 року Сергій Марченко отримав 385 903,07 грн заробітної плати. Так, найбільші суми виплати міністр отримав у квітні та травні – по 87 710,50 грн. У лютому та березні - по 81 615,50 грн. У січні – 47 251,07 грн.

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За 2021 рік Марченко отримав 843 902,79 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року він отримав 325 607,37 грн.

Найбільшу суму виплати минулого року міністр отримав у грудні – 111 363,00 грн, у листопаді – 85 615,04 грн, у квітні – 75 898,21 грн. Найменшу суму отримав у травні – 52 737,08 грн.

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Окрім того, у Мінфіні повідомили, що перший заступник міністра фінансів Денис Улютін за п'ять місяців 2022 року отримав 417 995,55 грн. Найбільшу суму він отримав у травні – 99 532,35 грн. У квітні – 98 101,35 грн, у січні, лютому та березні - по 73 453,95 грн.

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У 2021 році Денис Улютін отримав 866 986,05 грн заробітної плати. Найбільше у червні – 115 283,74 грн, у квітні – 111 232,69 грн, у грудні – 93 786,93 грн, у листопаді – 92 449,23 грн.

Доповнення

Кабінет міністрів у лютому визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

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