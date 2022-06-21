Міністр фінансів Марченко отримав близько 386 тис. грн зарплати з початку року

Деталі

З січня по травень 2022 року Сергій Марченко отримав 385 903,07 грн заробітної плати. Так, найбільші суми виплати міністр отримав у квітні та травні – по 87 710,50 грн. У лютому та березні - по 81 615,50 грн. У січні – 47 251,07 грн.

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За 2021 рік Марченко отримав 843 902,79 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року він отримав 325 607,37 грн.

Найбільшу суму виплати минулого року міністр отримав у грудні – 111 363,00 грн, у листопаді – 85 615,04 грн, у квітні – 75 898,21 грн. Найменшу суму отримав у травні – 52 737,08 грн.

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Окрім того, у Мінфіні повідомили, що перший заступник міністра фінансів Денис Улютін за п'ять місяців 2022 року отримав 417 995,55 грн. Найбільшу суму він отримав у травні – 99 532,35 грн. У квітні – 98 101,35 грн, у січні, лютому та березні - по 73 453,95 грн.

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У 2021 році Денис Улютін отримав 866 986,05 грн заробітної плати. Найбільше у червні – 115 283,74 грн, у квітні – 111 232,69 грн, у грудні – 93 786,93 грн, у листопаді – 92 449,23 грн.

Доповнення

Кабінет міністрів у лютому визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.