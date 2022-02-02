Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 2 лютого, визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік, повідомляє УНН з посиланням на інформацію служби міністра Кабінету міністрів України.
Деталі
Йдеться про затверджену постанову Кабміну “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України”.
Цим актом пропонується:
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- встановити коригуючі коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;
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- унормувати питання щодо виплати у 2022 році надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які займають посади фахівців з питань реформ;
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- привести у відповідність до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.
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В уряді нагадали, що відповідно до законодавства про державну службу Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.
Коментар міністра
“Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої і планується запровадити оновлену систему оплати праці”, — зазначив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Доповнення
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців у травні 2020 року.