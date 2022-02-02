Кабмін визначив схему окладів для держслужбовців на рік

Деталі

Йдеться про затверджену постанову Кабміну “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України”.

Цим актом пропонується:



встановити коригуючі коефіцієнти до посадових окладів державним службовцям деяких державних органів;



унормувати питання щодо виплати у 2022 році надбавки за особливо важливу роботу державним службовцям, які займають посади фахівців з питань реформ;



привести у відповідність до законодавства умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.



В уряді нагадали, що відповідно до законодавства про державну службу Кабмін визначає схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби за поданням Національного агентства України з питань державної служби.

Коментар міністра

“Відповідно до Стратегії реформування державного управління до 2025 року триває робота над реформою системи оплати праці. З початку року в державних органах розпочалась класифікація посад, на основі якої і планується запровадити оновлену систему оплати праці”, — зазначив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Доповнення

Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців у травні 2020 року.