Министр экономразвития РФ А.Улюкаев болен и нуждается в госпитализации - защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Защита министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заявила в суде, что подозреваемый болен и нуждается в госпитализации, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
В свою очередь, следователь напомнил о будущей командировке министра.
"Минэкономразвития вчера издало приказ о его скорых командировках в Перу и на Кубу. Это предполагает, что он может выдержать долгий перелет, а значит и домашний арест", - заявил следователь.
В свою очередь, А.Улюкаев отметил, что "командировки через две недели, и его состояние здоровья может измениться".
Кроме того, адвокат А.Улюкаева заявил, что если его подзащитному назначат домашний арест, защита просит разрешить прогулки до четырех часов в день.
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.
В свою очередь представитель "Роснефти" заявил, что компания приобрела 50% акций "Башнефть" в соответствии с законодательством России.