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15 марта, 19:03 • 109864 просмотра

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15 марта, 13:44 • 151590 просмотра

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Министр экономразвития РФ А.Улюкаев болен и нуждается в госпитализации - защитник

Министр экономразвития РФ А.Улюкаев болен и нуждается в госпитализации - защитник

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Защита министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заявила в суде, что подозреваемый болен и нуждается в госпитализации, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".

В свою очередь, следователь напомнил о будущей командировке министра.

"Минэкономразвития вчера издало приказ о его скорых командировках в Перу и на Кубу. Это предполагает, что он может выдержать долгий перелет, а значит и домашний арест", - заявил следователь.

В свою очередь, А.Улюкаев отметил, что "командировки через две недели, и его состояние здоровья может измениться".

Кроме того, адвокат А.Улюкаева заявил, что если его подзащитному назначат домашний арест, защита просит разрешить прогулки до четырех часов в день.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.

В свою очередь представитель "Роснефти" заявил, что компания приобрела 50% акций "Башнефть" в соответствии с законодательством России.

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