Міністр економрозвитку РФ О.Улюкаєв хворий і потребує госпіталізації - захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захист міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва заявив у суді, що підозрюваний хворий і потребує госпіталізації, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
У свою чергу, слідчий нагадав про майбутнє відрядження міністра.
“Мінекономрозвитку вчора видав наказ про його швидке відрядження у Перу і на Кубу. Це передбачає, що він може витримати довгий переліт, а значить і домашній арешт”, — заявив слідчий.
У свою чергу, О.Улюкаєв відзначив, що “відрядження через два тижні, і його стан здоров’я може змінитися”.
Крім того, адвокат О.Улюкаєва заявив, що якщо його підзахисному призначать домашній арешт, захист просить дозволити прогулянки до чотирьох годин на день.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.
У свою чергу представник “Роснефти” заявив, що компанія придбала 50% акцій “Башнефть” відповідно до законодавства Росії.