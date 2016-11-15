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Міністр економрозвитку РФ О.Улюкаєв хворий і потребує госпіталізації - захисник

Міністр економрозвитку РФ О.Улюкаєв хворий і потребує госпіталізації - захисник

Київ • УНН

 • 8610 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захист міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва заявив у суді, що підозрюваний хворий і потребує госпіталізації, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.

У свою чергу, слідчий нагадав про майбутнє відрядження міністра.

“Мінекономрозвитку вчора видав наказ про його швидке відрядження у Перу і на Кубу. Це передбачає, що він може витримати довгий переліт, а значить і домашній арешт”, — заявив слідчий.

У свою чергу, О.Улюкаєв відзначив, що “відрядження через два тижні, і його стан здоров’я може змінитися”.

Крім того, адвокат О.Улюкаєва заявив, що якщо його підзахисному призначать домашній арешт, захист просить дозволити прогулянки до чотирьох годин на день.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.

За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.

У свою чергу представник “Роснефти” заявив, що компанія придбала 50% акцій “Башнефть” відповідно до законодавства Росії.

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