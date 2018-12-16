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Министр экономики ФРГ против отказа от строительства "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 12871 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что, по его мнению, поддерживаемый Россией проект газопровода "Северный поток 2" имеет право на жизнь, одновременно интересы Украины должны быть учтены. Об этом Альтмаер заявил в интервью агентству Reuters, передает УНН.

Министр экономики ФРГ против отказа от строительства "Северного потока-2"

"Лично я считаю, что этот проект ("Северный поток 2"- ред.) может быть оправдан, если в то же время будут сохранены жизненно важные интересы Украины", - заявил министр экономики Германии.

"И один из этих жизненно важных интересов заключается в том, что даже после 2019 года значительный транзит газа через Украину будет осуществляться из России. В настоящее время обсуждаются эти вопросы", - сказал он, добавив, что детали переговоров были "очень сложными".

В издании отметили, что Украина получает до 3 процентов своего валового внутреннего продукта от платы за транзит.

"Мы не будем уменьшать зависимость от России путем блокирования трубопровода, такого как Северный поток-2, а затем получать российский газ из других трубопроводов", - отметил Альтмайер.

Как сообщал УНН, США приветствовали в субботу резолюцию Европарламента по Украине и "Северному потоку-2", в которой евродепутаты призвали отменить российский проект.

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