У Вашингтоні схвалили резолюцію Європарламенту по Україні

За його словами, “Сполучені Штати вітають недавні кроки ЄС і його країн-учасниць щодо залучення Росії до відповідальності за агресію проти України”. Дипломат назвав серед них резолюцію Європарламенту від 12 грудня, яка “знову підтверджує важливість ролі України в європейській енергосистемі і засуджує будівництво підтримуваного Кремлем трубопроводу „Північний потік — 2“ як політичний проект”. “Ми закликаємо Німеччину прислухатися до побоювань багатьох сусідів, безпеку яких буде підірвано будівництвом цього трубопроводу”, — стверджує Палладіно.

Він також повідомив, що Вашингтон “вітає одностайне рішення Європейської ради (саміт ЄС) про продовження економічних санкцій проти Росії”. “Ми підтримуємо позицію ЄС про те, що напад Росії на українські судна в Чорному морі 25 листопада є порушенням міжнародного права, і вітаємо зусилля ЄС з надання підтримки тим районам України, на яких негативно відбивається агресія Росії в Азовському морі”, — сказав дипломат.

The U.S. welcomes steps by the #EU and its Member States to hold #Russia accountable for its aggression against #Ukraine, including actions by @Europarl_EN and @EUCouncil. We will continue to hold Russia accountable for its actions, working with our European partners and Allies. pic.twitter.com/kOLqOrWqWR

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 15 грудня 2018 р.

Він в черговий раз заявив, що “Сполучені Штати продовжать притягати Росію до відповідальності за її дії”. “Ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами і союзниками, щоб виступати єдиним фронтом проти агресії Кремля”, — резюмував Палладіно.

Нагадуємо, глави військових і зовнішньополітичних відомств США та Канади обговорили ситуацію в Азовському морі.