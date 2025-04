Глави військових і зовнішньополітичних відомств США та Канади обговорили ситуацію в Азовському морі

“Ми поговорили про нашу спільну роботу в якості членів НАТО. Ми обговорили наша відповідь на ситуацію в Україні, я висловив свою стурбованість недавньої російською агресією в Азовському морі, де були протаранені українські кораблі і де по ним був відкритий вогонь”, — заявив Помпео.

“Ми об’єднані в рамках НАТО, де ми підтримуємо трансатлантичну єдність і допомагаємо європейським союзникам протистояти масштабному ворожому впливу з боку Росії, в тому числі з недавньою кричущою неповагою з боку Москви до міжнародного права в Керченській протоці і дій проти українського народу”, — стверджував у свою чергу глава Пентагону Джеймс Меттіс. “Канадські та американські військові фахівці на західній Україні і наші батальйони в балтійському регіоні представляють наші спільні зусилля по встановленню стабільності і стримування подальших провокаційних дій”, — додав він.

Today, @SecPompeo delivered remarks at the U.S.-#Canada 2+2 Ministerial with @DeptofDefense Secretary Mattis and their Canadian counterparts, @cafreeland and @HarjitSajjan. @CanadaFP @USEmbassyOttawa @CanEmbUSA @NationalDefence pic.twitter.com/un6V56mfTF

— Department of State (@StateDept) 14 декабря 2018 г.