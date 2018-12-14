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Главы военных и внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Азовском море

Киев • УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис обсудили в пятницу со своими канадскими коллегами — главой МИД Христей Фриланд и министром национальной обороны Харджитом Сингхом Саджаном — ситуацию в Украине и инцидент в Керченском проливе. Об этом глава американской дипломатии сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи в формате “2+2”, передает УНН.

Главы военных и внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Азовском море

“Мы поговорили о нашей совместной работе в качестве членов НАТО. Мы обсудили наш ответ на ситуацию в Украине, я выразил свою обеспокоенность недавней российской агрессией в Азовском море, где были протаранены украинские корабли и где по ним был открыт огонь”, — заявил Помпео.

“Мы объединены в рамках НАТО, где мы поддерживаем трансатлантическое единство и помогаем европейским союзникам противостоять масштабному враждебному влиянию со стороны России, в том числе недавнему вопиющему неуважению со стороны Москвы к международному праву в Керченском проливе и действиям против украинского народа”, — утверждал в свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис. “Канадские и американские военные специалисты на западной Украине и наши батальоны в балтийском регионе представляют наши совместные усилия по установлению стабильности и сдерживанию дальнейших провокационных действий”, — добавил он.

Today, @SecPompeo delivered remarks at the US- #Canada 2 + 2 Ministerial with @DeptofDefense Secretary Mattis and their Canadian counterparts, @cafreeland and @HarjitSajjan . @CanadaFP @USEmbassyOttawa @CanEmbUSA @NationalDefence pic.twitter.com/un6V56mfTF

— Department of State (@StateDept) 14 декабря 2018 г.

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