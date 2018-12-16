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В Вашингтоне одобрили резолюцию Европарламента по Украине

Киев • УНН

 • 9845 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Соединенные Штаты приветствовали в субботу резолюцию Европарламента по Украине и “Северному потоку — 2”, а также решение глав государств и правительств Евросоюза продлить на полгода секторальные экономические санкции против России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, информирует УНН.

В Вашингтоне одобрили резолюцию Европарламента по Украине

По его словам, “Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и его стран — участниц по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины”. Дипломат назвал среди них резолюцию Европарламента от 12 декабря, которая “вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода „Северный поток — 2“ как политический проект”. “Мы призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана строительством этого трубопровода”, — утверждает Палладино.

Он также сообщил, что Вашингтон “приветствует единогласное решение Европейского совета (саммит ЕС) о продлении экономических санкций против России”. “Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение России на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море”, — сказал дипломат.

The U.S. welcomes steps by the #EU and its Member States to hold #Russia accountable for its aggression against #Ukraine, including actions by @Europarl_EN and @EUCouncil. We will continue to hold Russia accountable for its actions, working with our European partners and Allies. pic.twitter.com/kOLqOrWqWR

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 15 грудня 2018 р.

Он в очередной раз заявил, что “Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия”. “Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля”, — заключил Палладино.

Напоминаем, главы военных и внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Азовском море.

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