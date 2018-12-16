Міністр економіки ФРН проти відмови від будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що, на його думку, підтримуваний Росією проект газогону “Північний потік 2” має право на життя, водночас інтереси України мають бути враховані. Про це Альтмаєр заявив в інтерв’ю агентству Reuters, передає УНН.
“Особисто я вважаю, що цей проект („Північний потік 2“ — ред.) може бути виправданий, якщо в той же час будуть збережені життєво важливі інтереси України”, — заявив міністр економіки Німеччини.
“І один з цих життєво важливих інтересів полягає в тому, що навіть після 2019 року значний транзит газу через Україну буде здійснюватися з Росії. В даний час обговорюються ці питання ”, - сказав він, додавши, що деталі переговорів були" дуже складними “.
У виданні зазначили, що Україна отримує до 3 відсотків свого валового внутрішнього продукту від плати за транзит.
„Ми не будемо зменшувати залежність від Росії шляхом блокування трубопроводу, такого як Північний потік-2 “, а потім отримувати російський газ з інших трубопроводів”, — зазначив Альтмайер.
Як повідомляв УНН, США привітали в суботу резолюцію Європарламенту по Україні та “Північному потоку-2”, в якій євродепутати закликали скасувати російський проект.