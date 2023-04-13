Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с иском о таблетках для аборта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство юстиции США заявило в четверг, что оно обратится в Верховный суд, чтобы оспорить ограничения, наложенные на таблетки для аборта в последнем раунде усиливающейся битвы за репродуктивные права. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Этот шаг администрации президента Джо Байдена был сделан всего через несколько часов после того, как апелляционный суд заблокировал шаги по запрету мифепристона, но ограничил доступ к препарату, который используется для более чем половины абортов в Соединенных Штатах.
"Мы будем добиваться экстренной помощи от Верховного суда... чтобы защитить доступ американцев к безопасной и эффективной репродуктивной помощи", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Поздно вечером в среду Апелляционный суд Пятого округа США заявил, что мифепристон должен оставаться доступным на данный момент, но ограничил доступ для первых семи недель беременности по сравнению с 10-й.
Апелляционный суд также заявил, что для получения таблетки потребуются личные визиты — требование было отменено в последние годы — и заблокировал отправку лекарства по почте.
Постановление на прошлой неделе судьи Мэтью Качмарика о введении общенационального запрета на мифепристон было принято в ответ на иск коалиции групп, выступающих против абортов. Судья в своем решении заявил, что препарат использовался, чтобы «убить нерожденного человека».
Качмарик сказал, что двухкомпонентный режим, включающий мифепристон, привел к «тысячам побочных эффектов, от которых страдают женщины и девочки», включая сильное кровотечение и психологическую травму.
Дополнение
Последнее противостояние в отношении репродуктивной свободы женщин в Америке произошло почти через год после того, как Верховный суд, в котором доминируют консерваторы, отменил знаменательное решение Роу против Уэйда, которое на полвека закрепило конституционное право на аборт.
Мифепристон является одним из компонентов двухкомпонентной схемы лечения, которую можно использовать в Соединенных Штатах в течение первых 10 недель беременности.
Он имеет долгую историю безопасности, и, по оценкам FDA, 5,6 миллиона американцев использовали его для прерывания беременности с момента одобрения.
Опросы неоднократно показывают, что большинство американцев поддерживают постоянный доступ к безопасным абортам, даже несмотря на то, что консервативные группы настаивают на ограничении доступа к этой процедуре или на ее полном запрете.