Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с иском о таблетках для аборта

Детали

Этот шаг администрации президента Джо Байдена был сделан всего через несколько часов после того, как апелляционный суд заблокировал шаги по запрету мифепристона, но ограничил доступ к препарату, который используется для более чем половины абортов в Соединенных Штатах.

"Мы будем добиваться экстренной помощи от Верховного суда... чтобы защитить доступ американцев к безопасной и эффективной репродуктивной помощи", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Поздно вечером в среду Апелляционный суд Пятого округа США заявил, что мифепристон должен оставаться доступным на данный момент, но ограничил доступ для первых семи недель беременности по сравнению с 10-й.

Апелляционный суд также заявил, что для получения таблетки потребуются личные визиты — требование было отменено в последние годы — и заблокировал отправку лекарства по почте.

Постановление на прошлой неделе судьи Мэтью Качмарика о введении общенационального запрета на мифепристон было принято в ответ на иск коалиции групп, выступающих против абортов. Судья в своем решении заявил, что препарат использовался, чтобы «убить нерожденного человека».

Качмарик сказал, что двухкомпонентный режим, включающий мифепристон, привел к «тысячам побочных эффектов, от которых страдают женщины и девочки», включая сильное кровотечение и психологическую травму.

Дополнение

Последнее противостояние в отношении репродуктивной свободы женщин в Америке произошло почти через год после того, как Верховный суд, в котором доминируют консерваторы, отменил знаменательное решение Роу против Уэйда, которое на полвека закрепило конституционное право на аборт.

Мифепристон является одним из компонентов двухкомпонентной схемы лечения, которую можно использовать в Соединенных Штатах в течение первых 10 недель беременности.

Он имеет долгую историю безопасности, и, по оценкам FDA, 5,6 миллиона американцев использовали его для прерывания беременности с момента одобрения.

Опросы неоднократно показывают, что большинство американцев поддерживают постоянный доступ к безопасным абортам, даже несмотря на то, что консервативные группы настаивают на ограничении доступа к этой процедуре или на ее полном запрете.