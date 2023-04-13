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15:02
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"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків
14:30
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ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського
12:29
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Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела
10:29
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"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати
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31 березня, 08:30
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Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним
Ексклюзив
31 березня, 07:03
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У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін
Ексклюзив
31 березня, 05:38
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Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
29 березня, 17:57
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П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися
29 березня, 16:38
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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем
29 березня, 10:47
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МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки
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