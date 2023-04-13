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15:02 • 37458 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 65082 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 98636 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 227041 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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31 березня, 08:30 • 168164 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

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31 березня, 07:03 • 165802 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

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31 березня, 05:38 • 256437 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454279 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345623 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357191 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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