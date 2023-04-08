У США федеральний суддя заблокував схвалення таблеток для аборту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У безпрецедентному рішенні федеральний суддя в Техасі в США призупинив дозвіл на призначення та розповсюдження одного з двох препаратів, що використовуються для медикаментозних абортів у Сполучених Штатах протягом двох десятиліть, пише УНН з посиланням на The Hill.
Деталі
Суддя окружного суду Метью Качмарик, призначений колишнім американським президентом Дональдом Трампом, дав уряду тижневий термін для оскарження рішення, перш ніж воно набуде чинності. Пізніше в п'ятницю Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) оскаржило рішення у 5-му окружному апеляційному суді.
Також у п’ятницю окружний суддя США Томас Райс, призначений колишнім президентом Бараком Обамою, заборонив FDA "змінювати статус-кво та права, що стосуються доступності "Міфепристону" в 17 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, який подав позов, заявивши, що препарат "надто жорстко регулюється".
Як пише видання, суперечки щодо препарату можуть мати далекосяжні наслідки для доступу до абортів по всій країні, а також для повноважень Управління з контролю за продуктами й ліками, і може дійти до Верховного суду. Суддя Качмарик став на бік групи проти абортів, яка подала позов, і заявив, що процес затвердження препарату FDA був "поспішний", що призвело до появи на ринку "небезпечного лікування". Він додав, що Управління "порушило федеральні стандарти", коли вперше схвалило "Міфепристон" 23 роки тому.
"Суд не ставиться легковажно до рішення FDA. Але тут FDA мовчазно погодилася зі своїми законними занепокоєннями щодо безпеки - в порушення свого законного обов’язку - на основі явно необґрунтованих міркувань і досліджень, які не підтвердили його висновки", - заявив Качмарик, і припустив, що Управління "піддалося політичному тиску" та "навмисно перешкоджало" будь-яким оскарженням щодо схвалення препарату.
Доповнення
Препарат "Міфепристон" у США вперше був схвалений у 2000 році, процес тривав понад чотири роки. Його призначають для застосування при абортах до 10 тижнів вагітності. Він також використовується акушерами-гінекологами для лікування ранніх викиднів.
У листопаді 2022 року консервативна юридична група Alliance Defending Freedom (ADF) подала позов проти абортів, у якому, зокрема, стверджувала, що цей засіб є небезпечним, а FDA не вивчило його достатньо ретельно. Багато провідних медичних організацій країни, включаючи Американську медичну асоціацію та Американський коледж акушерів і гінекологів, заявили, що медикаментозне переривання вагітності є безпечним і ефективним.
Нагадаємо
Вайомінг став першим штатом США, який заборонив використання пігулок для переривання вагітності, що додало імпульс зростаючому тиску консервативних штатів і груп противників абортів щодо медикаментозного аборту, методу, який нині використовується в більшості випадків переривання вагітності у Сполучених Штатах.