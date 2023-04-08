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В США федеральный судья заблокировал одобрение таблеток для аборта

В США федеральный судья заблокировал одобрение таблеток для аборта

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В беспрецедентном решении федеральный судья в Техасе в США приостановил разрешение на назначение и распространение одного из двух препаратов, используемых для медикаментозных абортов в Соединенных Штатах в течение двух десятилетий, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Судья окружного суда Мэтью Качмарик, назначенный бывшим американским президентом Дональдом Трампом, дал правительству недельный срок для обжалования решения, прежде чем оно вступит в силу. Позже в пятницу Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) обжаловало решение в 5-м окружном апелляционном суде.

Также в пятницу окружной судья США Томас Райс, назначенный бывшим президентом Бараком Обамой, запретил FDA "изменять статус-кво и права, касающиеся доступности "Мифепристона" в 17 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, который подал иск, заявив, что препарат "слишком жестко регулируется".

Как пишет издание, споры о препарате могут иметь далеко идущие последствия для доступа к абортам по всей стране, а также для полномочий Управления по контролю за продуктами и лекарствами, и может дойти до Верховного суда. Судья Качмарик встал на сторону группы против абортов, подавшей иск, и заявил, что процесс утверждения  препарата FDA был "поспешным", что привело к появлению на рынке "опасного лечения". Он добавил, что Управление "нарушило федеральные стандарты", когда впервые одобрило "Мифепристон" 23 года назад.

"Суд не относится легкомысленно к решению FDA. Но здесь FDA молчаливо согласилась со своими законными беспокойствами относительно безопасности - в нарушение своей законной обязанности - на основе явно необоснованных соображений и исследований, которые не подтвердили его выводы", - заявил Качмарик, и предположил, что Управление "поддалось политическому давлению" и "намеренно препятствовало" любым обжалованиям в отношении одобрения препарата.

Дополнение

Препарат "Мифепристон" впервые был одобрен в 2000 году, процесс длился более четырех лет. Его назначают для применения при абортах до 10 недель беременности. Он также используется акушерами-гинекологами для лечения ранних выкидышей.

В ноябре 2022 года консервативная юридическая группа Alliance Defending Freedom (ADF) подала иск против абортов, в котором, в частности, утверждала, что этот препарат опасен, а FDA не изучила его достаточно тщательно. Многие ведущие медицинские организации страны, включая Американскую медицинскую ассоциацию и Американский колледж акушеров и гинекологов, заявили, что медикаментозное прерывание беременности является безопасным и эффективным.

Напомним

Вайоминг стал первым штатом США, который запретил использование таблеток для прерывания беременности, что придало импульс растущему давлению консервативных штатов и групп противников абортов в отношении медикаментозного аборта, метода

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