Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов

В пользу Министерства обороны Украины с начала сентября этого года взыскано более 20 млн грн. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу Министерства обороны Украины - пять из них выполнены в полном объеме. В пользу ведомства взыскано 21 206 001,68 гривны. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами - говорится в сообщении.

Сообщается, что также в сферу управления Министерства обороны за этот период возвращено недвижимое имущество в Одесской области общей площадью 1 717 квадратных метров и зарегистрировано за ведомством два земельных участка в 0,2 гектара, что в Хмельницкой области.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Минобороны изымает часть испорченных сухпайков, поставленных в 2022-м году. Департамент ресурсных закупок расформировывают. С руководителем общаются следователи.