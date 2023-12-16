Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов
Киев • УНН
Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.
В пользу Министерства обороны Украины с начала сентября этого года взыскано более 20 млн грн. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу Министерства обороны Украины - пять из них выполнены в полном объеме. В пользу ведомства взыскано 21 206 001,68 гривны. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами
Сообщается, что также в сферу управления Министерства обороны за этот период возвращено недвижимое имущество в Одесской области общей площадью 1 717 квадратных метров и зарегистрировано за ведомством два земельных участка в 0,2 гектара, что в Хмельницкой области.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Минобороны изымает часть испорченных сухпайков, поставленных в 2022-м году. Департамент ресурсных закупок расформировывают. С руководителем общаются следователи.
Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов
Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.
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