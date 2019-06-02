Министерство обороны Китая: мы будем реагировать на попытки отделить Тайвань

“Китай будет единой страной, любое иностранное вмешательство обернется неудачей”, — отметил глава ведомства.

“Если кто-то будет пытаться отделить Тайвань от Китая, то вооруженные силы будут реагировать на это надлежащим образом”, — подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Стоит напомнить, что в начале апреля этого года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат защищать Тайвань от “провокаций со стороны Китая”, в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году.