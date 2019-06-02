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Міністерство оборони Китаю: ми реагуватимемо на спроби відокремити Тайвань

Міністерство оборони Китаю: ми реагуватимемо на спроби відокремити Тайвань

Київ • УНН

 • 8986 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністр оборони КНР Вей Фенхе попередив про готовність збройних сил реагувати на спроби інших держав відокремити Тайвань. Про це, як передає кореспондент російського агентства ТАСС, він заявив у неділю на міжнародній конференції з питань безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні “Шангрі-ла діалог”, що проходить в Сінгапурі, передає УНН.

“Китай буде єдиною країною, будь-яке іноземне втручання обернеться невдачею”, — зазначив глава відомства.

“Якщо хтось буде намагатися відокремити Тайвань від Китаю, то збройні сили будуть реагувати на це належним чином”, — підкреслив Вей Фенхе.

Варто нагадати, що на початку квітня цього року помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати продовжать захищати Тайвань від “провокацій з боку Китаю”, відповідно до Закону про відносини з Тайванем, прийнятим в 1979 році.

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