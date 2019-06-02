Міністерство оборони Китаю: ми реагуватимемо на спроби відокремити Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністр оборони КНР Вей Фенхе попередив про готовність збройних сил реагувати на спроби інших держав відокремити Тайвань. Про це, як передає кореспондент російського агентства ТАСС, він заявив у неділю на міжнародній конференції з питань безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні “Шангрі-ла діалог”, що проходить в Сінгапурі, передає УНН.
“Китай буде єдиною країною, будь-яке іноземне втручання обернеться невдачею”, — зазначив глава відомства.
“Якщо хтось буде намагатися відокремити Тайвань від Китаю, то збройні сили будуть реагувати на це належним чином”, — підкреслив Вей Фенхе.
Варто нагадати, що на початку квітня цього року помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати продовжать захищати Тайвань від “провокацій з боку Китаю”, відповідно до Закону про відносини з Тайванем, прийнятим в 1979 році.