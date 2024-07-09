Минобороны и Сухопутные войска дадут старт совместному проекту по отбору операторов БПЛА во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Проект Министерства обороны Украины и Сухопутных войск ВСУ начнется с 16 июля во львовском центре рекрутинга украинской армии.

Отмечается, что рекрутинговая группа Drone Force приглашает всех желающих пройти отбор на симуляторе БПЛА, получить информацию о службе и рекрутироваться на должность оператора БПЛА.

Проект продлится с 16 по 19 июля. Тестирование будет проводиться по адресу: ул. Костя Левицкого, 67, с 9:00 до 18:00 (вт-чт) и с 9:00 до 16:00 (пт). В дальнейшем проект охватит и другие города.

Приглашаем всех сделать свой сознательный выбор. Мы будем сопровождать вас на всех этапах приобщения к армии - добавил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним

В июне Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine представили проект, который нацелен на подготовку кандидатов, которые рекрутируются на конкретные специальности, связанные с БПЛА.

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