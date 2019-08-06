Украина и США подписали меморандум по поиску военнопленных и пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерства обороны Украины и США подписали Меморандум, предусматривающий обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур пропавших без вести или тех, которые попали в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США, передает УНН.
"В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США", - говорится в сообщении.
Меморандум является результатом двухлетней работы Посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращение в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих.
В учреждении отметили, что это уже третий Меморандум о взаимопонимании заключен между Центральными органами исполнительной власти Украины и Министерством обороны США по данному вопросу. Предыдущие Меморандумы в этой сфере были заключены Службой безопасности Украины и Министерством по делам ветеранов Украины.
Кроме того, Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур пропавших без вести или тех, которые попали в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.
Церемония подписания состоялась при участии Посла Украины в США Валерия Чалого и директора Агентства Келли МакКига.
Напомним, Украина обратилась в Соединенные Штаты с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.