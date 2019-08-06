Украина и США подписали меморандум по поиску военнопленных и пропавших без вести

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерства обороны Украины и США подписали Меморандум, предусматривающий обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур пропавших без вести или тех, которые попали в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США, передает УНН.