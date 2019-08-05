Украина просит у США больше ракетных комплексов Javelin - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина обратилась в Соединенные Штаты с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
Украина “хотела бы приобрести более Javelin” с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат в интервью.
О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”, в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, уточняет издание.
Как сообщал УНН, в конце июня Сенат Конгресса США одобрил выделение 300 млн долларов на военную помощь Украине.