Україна просить у США більше ракетних комплексів Javelin – дипломат

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Україна “хотіла б придбати більше Javelin” з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв’ю.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”, у березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, уточнює видання.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня Сенат Конгресу США схвалив виділення 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

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