Україна та США підписали меморандум щодо пошуку військовополонених та зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерства оборони України та США підписали Меморандум, що передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Посольство України в США, передає УНН.
"У Посольстві України в США відбулася церемонія підписання Меморандуму про порозуміння між Міністерством оборони України та Агенцією з питань пошуку військовополонених та зниклих безвісти Міністерства оборони США", - йдеться в повідомленні.
Меморандум є результатом дворічної роботи Посольства України в США спільно з американськими партнерами у підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України та повернення в США рештків загиблих та зниклих безвісти під час Другої світової війни американських військовослужбовців.
В установі зазначили, що це вже третій Меморандум про порозуміння укладений між Центральними органами виконавчої влади України та Міністерством оборони США із зазначеного питання. Попередні Меморандуми у цій сфері були укладені Службою безпеки України та Міністерством у справах ветеранів України.
Крім того, меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України.
Церемонія підписання відбулася за участі Посла України в США Валерія Чалого та Директора Агенції Келлі МакКіга.
Нагадаємо, Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.