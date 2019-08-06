Україна та США підписали меморандум щодо пошуку військовополонених та зниклих безвісти

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерства оборони України та США підписали Меморандум, що передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Посольство України в США, передає УНН.