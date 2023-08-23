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Министра финансов Канады, у которой нет автомобиля, оштрафовали за превышение скорости

Министра финансов Канады, у которой нет автомобиля, оштрафовали за превышение скорости

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Министра финансов Канады Христю Фриланд оштрафовали на 200 долларов. за превышение скорости в своей родной провинции Альберта. Однако, по словам чиновницы, у нее нет автомобиля. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Кэтрин Куплинскас, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Фриланд была поймана на скорости 132 км/ч между городами Гранд-Прери и Пис-Ривер и полностью оплатила штраф, сообщила Куплинскас.

Куплинскас не сказала, когда произошел инцидент и какое ограничение скорости было на этом участке дороги. Максимальная скорость на автомагистралях Альберты составляет 110 км/ч.

Дополнение 

Фриланд — законодательница, представляющая парламентский округ в центре Торонто, крупнейшего города Канады, и часто фотографируется на своем велосипеде.

«Факт, который до сих пор шокирует моего папу, заключается в том, что у меня на самом деле нет автомобиля», — сказала она журналистам в прошлом месяце.

«Я хожу пешком, я езжу на метро. Мои дети ходят пешком, ездят на велосипедах и ездят на метро – это на самом деле здоровее для нашей семьи», – сказала она.

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