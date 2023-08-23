Министра финансов Канады, у которой нет автомобиля, оштрафовали за превышение скорости

Детали

Фриланд была поймана на скорости 132 км/ч между городами Гранд-Прери и Пис-Ривер и полностью оплатила штраф, сообщила Куплинскас.

Куплинскас не сказала, когда произошел инцидент и какое ограничение скорости было на этом участке дороги. Максимальная скорость на автомагистралях Альберты составляет 110 км/ч.

Дополнение

Фриланд — законодательница, представляющая парламентский округ в центре Торонто, крупнейшего города Канады, и часто фотографируется на своем велосипеде.

«Факт, который до сих пор шокирует моего папу, заключается в том, что у меня на самом деле нет автомобиля», — сказала она журналистам в прошлом месяце.

«Я хожу пешком, я езжу на метро. Мои дети ходят пешком, ездят на велосипедах и ездят на метро – это на самом деле здоровее для нашей семьи», – сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США мужчина распространял порнографические фото бывшей: суд назначил штраф в размере 1,2 млрд долларов