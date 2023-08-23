Министра финансов Канады, у которой нет автомобиля, оштрафовали за превышение скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Министра финансов Канады Христю Фриланд оштрафовали на 200 долларов. за превышение скорости в своей родной провинции Альберта. Однако, по словам чиновницы, у нее нет автомобиля. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Кэтрин Куплинскас, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Фриланд была поймана на скорости 132 км/ч между городами Гранд-Прери и Пис-Ривер и полностью оплатила штраф, сообщила Куплинскас.
Куплинскас не сказала, когда произошел инцидент и какое ограничение скорости было на этом участке дороги. Максимальная скорость на автомагистралях Альберты составляет 110 км/ч.
Дополнение
Фриланд — законодательница, представляющая парламентский округ в центре Торонто, крупнейшего города Канады, и часто фотографируется на своем велосипеде.
«Факт, который до сих пор шокирует моего папу, заключается в том, что у меня на самом деле нет автомобиля», — сказала она журналистам в прошлом месяце.
«Я хожу пешком, я езжу на метро. Мои дети ходят пешком, ездят на велосипедах и ездят на метро – это на самом деле здоровее для нашей семьи», – сказала она.
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