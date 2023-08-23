Міністерку фінансів Канади, у якої немає автомобіля, оштрафували за перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністерку фінансів Канади Христю Фріланд оштрафували на 200 доларів. за перевищення швидкості в своїй рідній провінції Альберта. Проте, за словами посадовиці, у неї немає автомобіля. Про це повідомила у вівторок речниця Кетрін Куплінскас, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Фріланд була спіймана на швидкості 132 км/год між містами Гранд-Прері та Піс-Рівер і повністю сплатила штраф, повідомила Куплінскас.
Куплінскас не сказала, коли стався інцидент і яке обмеження швидкості було на цій ділянці дороги. Максимальна швидкість на автомагістралях Альберти становить 110 км/год.
Доповнення
Фріланд — законодавиця, який представляє парламентський округ у центрі Торонто, найбільшого міста Канади, і часто фотографується на своєму велосипеді.
«Факт, який досі шокує мого тата, полягає в тому, що я насправді не маю автомобіля», — сказала вона журналістам минулого місяця.
«Я йду пішки, я їду на метро. Мої діти ходять пішки, їздять на велосипедах і їздять на метро – це насправді здоровіше для нашої родини», – сказала вона.
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