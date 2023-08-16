У США чоловік поширював порнографічні фото колишньої: суд призначив штраф у розмірі 1,2 млрд доларів

Деталі

Жінка, яку в судових документах називали лише Джейн Доу, у квітні 2022 року подала до суду на свого колишнього хлопця в окружному суді округу Гарріс, штат Техас.

Підсудний створив вебсайт, загальнодоступну теку Dropbox і підроблені профілі в соціальних мережах для поширення відвертих фотографій, як стверджується в позові.

Чоловік отримав деякі зображення, зайшовши на камери відеоспостереження в будинку жінки, повідомили The Washington Post її адвокати. Згідно з позовом, він також поширював зображення електронною поштою та на порнографічному вебсайті.

Колишній хлопець жінки зберіг доступ до входу в облікові записи її електронної пошти та соціальних мереж, а також до системи домашньої безпеки її матері, яка включала камери, йдеться в позові. У період з жовтня 2021 року по березень 2022 року він нібито отримав доступ до облікових записів жінки, змінивши інформацію в її обліковому записі Zoom, надіславши фальшивий електронний лист кредитному спеціалісту, з яким жінка контактувала, і отримав доступ до її банківського рахунку, щоб сплатити орендну плату.

«Ви проведете решту свого життя, намагаючись марно стерти себе з Інтернету», — нібито сказав чоловік в електронному листі жінці. «…Щасливого полювання».

За результатами засідання суд призначив штраф у розмірі 1,2 мільярда доларів за збитки, нанесені жінці — більшу суму, ніж вимагали адвокати жінки, і яку, за їхніми словами, навряд чи буде відшкодовано.

Проте за словами адвоката потерпілою це встановили досить високу планку для покарання насильства.

Довідково

Закон Техасу, прийнятий у 2015 році, забороняє розголошувати інтимні візуальні матеріали без згоди зображеної особи та з наміром завдати їй шкоди, а порушників несе відповідальність за збитки. Відтоді у Техасі було передано кілька справ, сказав Джейкоб Шиффер, інший адвокат жінки.

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