Минфин заимствовал в госбюджет еще более 2,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство финансов Украины на аукционах ОВГЗ предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг. По итогам в госбюджет привлекли более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной... По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 2509 млн грн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 1 год и 3 года, а в долларах США - 1,2 года.
"От размещения гривневых 1-летних ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 298,6 млн грн, а от 3-летних - 75,3 млн гривен. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ - 10,5%, в то время как 3 годовых - 11,1%. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 76 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности - 3,77%", - сообщили в Минфине.
Добавим, в январе глава Совета НБУ Данилишин указывал на "неконтролируемый приток спекулятивного иностранного капитала в ОВГЗ (за прошлый год вложения спекулянтов-нерезидентов в ОВГЗ выросли в 18,5 раза)", и отмечал, что это "создает серьезные потенциальные угрозы для стабильности финансовой системы в случае резкого оттока спекулятивного капитала в ближайшие 1-2 года".
Справка: ОВГЗ являются долговыми ценными бумагами, которые продаются правительством первичным дилерам и их клиентам на первичном рынке для финансирования потребностей государственного бюджета. Операции по покупке/продаже ОВГЗ на вторичном рынке происходят между профессиональными участниками фондового рынка и их клиентами (физическими и юридическими лицами, нерезидентами).
Напомним, на 18 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.