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Перемога зі сльозами на очах: у Раді НБУ оцінили інфляцію за рік у 4,1%

Перемога зі сльозами на очах: у Раді НБУ оцінили інфляцію за рік у 4,1%

Київ • УНН

 • 16695 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Хоч споживчі ціни за 2019 рік і знизилися до 4,1%, чим Національний банк України формально досяг мети щодо інфляції, негативний бік такого низького показника значно переважає позитив. Про це заявив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.

"Перемога зі сльозами на очах. Держстат оприлюднив дані про інфляцію в 2019 році. Споживчі ціни зросли за рік на 4,1%. Нацбанк формально досяг мети щодо інфляції - 5%±1 в.п.", - зазначив Данилишин.

З його слів, примітно, що продукти харчування подорожчали в минулому році, за оцінками Держстату, на 4,8%, тобто, зростання цін на продукти було вище за споживчу інфляцію. Що стосується адміністративно встановлюваних цін. Гаряча вода та опалення подорожчали на 14,4%, послуги водопостачання - на 12,7%, водовідведення - на 12,2%. Але, завдяки зниженню тарифів на газ на 28,7% в цілому житлово-комунальні послуги подешевшали на 1,9%.

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"Споживча інфляція в 2019 році була на найнижчому рівні з 2013 року. Яким чином вдалося домогтися низької інфляції? Вплинула сприятлива кон'юнктура на світових ринках основних товарів, що імпортуються - нафти і газу. Внесла свій внесок ревальвація гривні (правда, в падіння промвиробництва і зростання зовнішньої торгівлі вона теж внесла свій вклад - виключно негативний). Але головне, що забезпечило низьку споживчу інфляцію - невиправдано жорстка монетарна політика Правління НБУ: зниження облікової ставки почалося надто пізно, розмір зниження ставки був суто символічним (аж до грудневого зниження на 2 в.п.)", - вів далі Данилишин.

Він наголосив, що наразі облікова ставка НБУ в 3,3 рази перевищує рівень споживчої інфляції.

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"У низькій інфляції минулого року є зворотна сторона. Негативна. Яка, на мій погляд, значно переважає позитив від низької інфляції", - додав голова Ради НБУ.

Так, він навів деякі цифри на підкріплення своїх слів: 

  • шість місяців поспіль (з травня по листопад) падає промислове виробництво (за грудень даних поки немає), причому в листопаді минулого року промвиробництво впало на 7,5% до листопада 2018 року і на 4,6% до жовтня 2019 року.
  • ціни виробників за 11 місяців минулого року знизились на 4%, в т.ч. у добувній промисловості - на 19,8%, у переробній промисловості - на 4,9%. Промислова дефляція може стати тригером подальшого падіння промвиробництва.
  • знижується відношення кредитів реальному сектору економіки до ВВП, воно ставить 21% (у 2018 році - 24%).
  • дефіцит зовнішньої торгівля за 10 місяців 2019 року становив 9,95 млрд дол.

Також він зазначив, що безробіття в листопаді зросло на 11,4% в порівнянні з жовтнем.

"Високі ставки за банківськими кредитами, обумовлені неадекватно завищеною обліковою ставкою НБУ, значно ускладнюють кредитування реального сектора економіки та підприємств-експортерів, зокрема. Виробники змушені скорочувати виробництво і звільняти працівників. Ще одним негативним ефектом є відволікання десятків мільярдів гривень в депозитні сертифікати НБУ, висока прибутковість по яких обумовлена рівнем облікової ставки", - повідомив Данилишин.

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При цьому голова Ради НБУ зауважив, що невиправдано висока облікова ставка також була "визначальною для неконтрольованого притоку спекулятивного іноземного капіталу в ОВДП (за минулий рік вкладення спекулянтів-нерезидентів в ОВДП зросли в 18,5 рази), що створює серйозні потенційні загрози для стабільності фінансової системи в разі різкого відтоку спекулятивного капіталу в найближчі 1-2 роки". За його словами, для українських банків вкладення в ОВДП, в т.ч. через високу прибутковість, витіснили кредитування.

"Механістично-формальне виконання в 2019 році мети щодо інфляції (без оцінки впливу на народне господарство в цілому) створило серйозні проблеми економіки і заклало небезпечні міни уповільненої дії для її функціонування в найближчі кілька років", - підсумував Данилишин.

Нагадаємо, споживчі ціни за рік у цілому зросли на 4,1%.

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