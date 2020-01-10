Победа со слезами на глазах: в Совете НБУ оценили инфляцию за год в 4,1%

"Победа со слезами на глазах. Госстат обнародовал данные об инфляции в 2019 году. Потребительские цены выросли за год на 4,1%. Нацбанк формально достиг цели по инфляции - 5%±1 п.п.", - отметил Данилишин.

По его словам, примечательно, что продукты питания подорожали в прошлом году, по оценкам Госстата, на 4,8%, то есть, рост цен на продукты был выше потребительской инфляции. Что касается административно устанавливаемых цен. Горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения - на 12,7%, водоотведение - на 12,2%. Но, благодаря снижению тарифов на газ на 28,7% в целом жилищно-коммунальные услуги подешевели на 1,9%.

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"Потребительская инфляция в 2019 году была на самом низком уровне с 2013 года. Каким образом удалось добиться низкой инфляции? Повлияла благоприятная конъюнктура на мировых рынках основных импортируемых товаров - нефти и газа. Внесла свой вклад ревальвация гривны (правда, в падение промпроизводства и рост внешней торговли она тоже внесла свой вклад - исключительно отрицательный). Но главное, что обеспечило низкую потребительскую инфляцию - неоправданно жесткая монетарная политика Правления НБУ: снижение учетной ставки началось слишком поздно, размер снижения ставки был чисто символическим (до декабрьского снижения на 2 п.п.)", - продолжал Данилишин.

Он отметил, что сейчас учетная ставка НБУ в 3,3 раза превышает уровень потребительской инфляции.

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"В низкой инфляции прошлого года есть обратная сторона. Негативная. Какая, на мой взгляд, значительно превосходит позитив от низкой инфляции", - добавил глава Совета НБУ.

Так, он привел некоторые цифры в подкрепление своих слов:



шесть месяцев подряд (с мая по ноябрь) падает промышленное производство (за декабрь данных пока нет), причем в ноябре прошлого года промпроизводство упало на 7,5% к ноябрю 2018 года и на 4,6% к октябрю 2019 года.



цены производителей за 11 месяцев прошлого года снизились на 4%, в т.ч. в добывающей промышленности - на 19,8%, в перерабатывающей промышленности - на 4,9%. Промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства.



снижается отношение кредитов к реальному сектору экономики к ВВП, оно ставит 21% (в 2018 году - 24%).



дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2019 года составил 9,95 млрд долл.



Также он отметил, что безработица в ноябре выросла на 11,4% по сравнению с октябрем.

"Высокие ставки по банковским кредитам, обусловленные неадекватно завышенной учетной ставкой НБУ, значительно усложняют кредитование реального сектора экономики и предприятий-экспортеров, в частности. Производители вынуждены сокращать производство и увольнять работников. Еще одним негативным эффектом является отвлечение десятков миллиардов гривен в депозитные сертификаты НБУ, высокая доходность по которым обусловлена уровнем учетной ставки", - сообщил Данилишин.

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При этом глава Совета НБУ отметил, что неоправданно высокая учетная ставка также была "определяющим неконтролируемого притока спекулятивного иностранного капитала в ОВГЗ (за прошлый год вложения спекулянтов-нерезидентов в ОВГЗ выросли в 18,5 раза), что создает серьезные потенциальные угрозы для стабильности финансовой системы в случае резкого оттока спекулятивного капитала в ближайшие 1-2 года". По его словам, для украинских банков вложения в ОВГЗ, в т.ч. из-за высокой доходности, вытеснили кредитование.

"Механистическо-формальное выполнение в 2019 году цели по инфляции (без оценки воздействия на народное хозяйство в целом) создало серьезные проблемы экономики и заложило опасные мины замедленного действия для ее функционирования в ближайшие несколько лет", - подытожил Данилишин.

Напомним, потребительские цены за год в целом выросли на 4,1%.