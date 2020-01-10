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Держстат повідомив, як змінилися ціни на споживчі товари у грудні

Держстат повідомив, як змінилися ціни на споживчі товари у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держстат.

При цьому на 2,4–0,5% знизилися ціни на м’ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7–0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6% і палива та мастил на 1,2%.

Нагадаємо, споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року знизилися на 0,2%, за рік у цілому зросли на 4,1%.

Базова інфляція в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року становила -0,3%, за рік у цілому – 3,9%.

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