Держстат повідомив, як змінилися ціни на споживчі товари у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держстат.
При цьому на 2,4–0,5% знизилися ціни на м’ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7–0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,3%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6% і палива та мастил на 1,2%.
Нагадаємо, споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року знизилися на 0,2%, за рік у цілому зросли на 4,1%.
Базова інфляція в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року становила -0,3%, за рік у цілому – 3,9%.