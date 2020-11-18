Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.106700 грн за долар;

33.396400 грн за євро;

0.367810 грн за російський рубль;

37.251200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 листопада курс всіх зазначених валют зріс, коли курс долара - впав.