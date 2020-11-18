Мінфін запозичив до держбюджету ще понад 2,5 млрд грн

“На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів в національній валюті і один — в іноземній... За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 2509 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 1 рік та 3 роки, а в доларах США - 1,2 роки.

"Від розміщення гривневих 1-річних цінних паперів до державного бюджету було залучено 298,6 млн грн, а від 3-річних – 75,3 млн гривень. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП - 10,5%, в той час як 3-річних – 11,1%. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 76 млн дол. Середньозважена ставка дохідності - 3,77%", - повідомили у Мінфіні.

Додамо, у січні голова Ради НБУ Данилишин вказував на "неконтрольований притік спекулятивного іноземного капіталу в ОВДП (за минулий рік вкладення спекулянтів-нерезидентів в ОВДП зросли в 18,5 рази)", і зазначав, що це "створює серйозні потенційні загрози для стабільності фінансової системи в разі різкого відтоку спекулятивного капіталу в найближчі 1-2 роки".

Довідка: ОВДП є борговими цінними паперами, які продаються урядом первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету. Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами).

Нагадаємо, на 18 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол.



