Минфин США ввел санкции против российского института из-за программы Triton
Киев • УНН
КИЕВ, 24 октября. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) из-за вредоносной программы Triton. Об єтом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что вредоносная программа Triton, известная также как TRISIS и HatMan, за созданием которой стоит ЦНИИХМ, была разработана специально для атак на системы промышленной безопасности и манипулирование ими. Такие системы отвечают за безопасное аварийное отключение производственных процессов на объектах критической инфраструктуры с целью защиты жизни людей. Киберэксперты называют Triton “самой опасной из всех известных угроз”.
“Правительство России продолжает заниматься опасными кибероперациями, направленными против США и наших союзников. Наша администрация будет продолжать агрессивно защищать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов от всех, кто пытается нанести ей вред”, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
По его словам, разработка и использование программы Triton “вызывает особую тревогу, учитывая причастность российского правительства к злонамеренным и опасным действиям в киберпространстве”.
В последние годы хакеры использовали Triton против американских партнеров на Ближнем Востоке, а также сканировали и исследовали с ее помощью объекты на территории США.
После внесения в санкционный список Минфина США, все имущество и интересы ЦНИИХМ, находящиеся в американской юрисдикции, были заблокированы, а гражданам США запрещено вести дела какого-либо рода с этим учреждениям. Под санкциями могут оказаться и иностранцы, “совершающие определенные операции с ЦНИИХМ”, отмечается в заявлении Минфина.