Мінфін США ввів санкції проти російського інституту через програму Triton

Відзначається, що шкідлива програма Triton, відома також як TRISIS і HatMan, за створенням якої стоїть ЦНІІХМ, була розроблена спеціально для атак на системи промислової безпеки та маніпулювання ними. Такі системи відповідають за безпечне аварійне відключення виробничих процесів на об’єктах критичної інфраструктури з метою захисту життя людей. Кіберексперти називають Triton “найнебезпечнішою з усіх відомих загроз”.

“Уряд Росії продовжує займатися небезпечними кіберопераціями, спрямованими проти США і наших союзників. Наша адміністрація буде продовжувати агресивно захищати критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів від усіх, хто намагається завдати їй шкоди”, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

За його словами, розробка та використання програми Triton “викликає особливу тривогу, враховуючи причетність російського уряду до зловмисних і небезпечних дій в кіберпросторі”.

В останні роки хакери використовували Triton проти американських партнерів на Близькому Сході, а також сканували і досліджували за її допомогою об’єкти на території США.

Після внесення до списку санкцій Мінфіну США, все майно і інтереси ЦНІІХМ, що знаходяться в американській юрисдикції, були заблоковані, а громадянам США заборонено вести справи будь-якого роду з цим установам. Під санкціями можуть виявитися і іноземці, “які вчиняють певні операції з ЦНІІХМ”, наголошується в заяві Мінфіну.