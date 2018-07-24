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Минфин надеется на получение транша от МВФ в ближайшее время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина надеется на получение очередного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшее время. Об этом заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Я думаю, у нас сейчас очень хорошие переговоры (с МВФ - ред.). Закон об Антикоррупционном суде был принят в той версии, которая, надеемся, что вскоре услышим, соответствует условиям для сотрудничества... Что касается бюджета и цен на газ, у нас очень конструктивное обсуждение, которое, я надеюсь, вскоре конструктивно завершится", - отметила Маркарова.

По ее словам, когда Украина и МВФ начали переговоры, Киев имел показатели за первый квартал, "теперь у нас есть результаты за полугодие, которые оказались лучше, чем мы прогнозировали в первом квартале".

"Поэтому, я думаю, у нас хорошая позиция, чтобы МВФ согласовал... Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы это произошло как можно раньше. Транш идет на пополнение резервов НБУ, не в бюджет. Но бюджетное финансирование зависит от этого, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы это произошло так быстро, как это возможно. Я не могу прямо сейчас назвать дату, но я надеюсь, что это будет в ближайшее время", - добавила Маркарова.

Напомним, украинская диаспора призвала МВФ отказаться от требования повышения цены на газ.

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