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Мінфін сподівається на отримання траншу від МВФ найближчим часом

Мінфін сподівається на отримання траншу від МВФ найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна сподівається на отримання чергового траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом найближчим часом. Про це заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.

"Я гадаю, у нас наразі дуже хороші переговори (з МВФ - ред.). Закон про Антикорупційний суд було ухвалено у тій версії, яка, сподіваємося, що невдовзі почуємо, відповідає умовам для співпраці... Щодо бюджету і цін на газ у нас дуже конструктивне обговорення, яке, я сподіваюся, невдовзі конструктивно завершиться", - зазначила Маркарова.

З її слів, коли Україна і МВФ розпочали переговори, Київ мав показники за перший квартал, "тепер у нас є результати за півріччя, які виявилися кращими, ніж ми прогнозували у першому кварталі".

"Тож, я думаю, у нас хороша позиція, щоб МВФ погодив... Ми зі свого боку робимо усе можливе, щоб це сталося якомога раніше. Транш іде на поповнення резервів НБУ, не у бюджет. Але бюджетне фінансування залежне від цього, тож ми робимо усе можливе для того, щоб це сталося так швидко, як це можливо. Я не можу просто зараз назвати дату, але я сподіваюся, що це буде найближчим часом", - додала Маркарова.

Нагадаємо, українська діаспора закликала МВФ відмовитися від вимоги підвищення ціни на газ.

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