Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

Министерство финансов Украины активно работает над урегулированием украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС. Уже есть результаты в сфере финансовых услуг, в частности в противодействии отмыванию денег, и предпринимательство, с особым акцентом на бухгалтерский учет и финансовую отчетность. Пишет УНН со ссылкой на Минфин.

""С момента полномасштабного вторжения рф ЕС предоставил Украине почти 32 млрд евро прямой бюджетной поддержки, из которых уже 6 млрд евро в этом году. Минфин прилагает значительные усилия для гармонизации таможенной системы и таможенного законодательства с системой и законодательством ЕС, законодательства в сфере налогообложения, а также других сфер в соответствии с компетенцией Минфина", - сказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время встречи с представителями Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) по подготовке к двусторонним встречам в рамках официального скрининга.

изменения в таможенной сфере:

Активно продолжается работа над вторым чтением правительственного законопроекта, вносящего изменения в Таможенный кодекс Украины для имплементации отдельных положений Таможенного кодекса Европейского Союза, целью которых является согласование украинского таможенного законодательства с европейскими нормами. Также начаты работы над созданием нового Таможенного кодекса Украины и совершенствованием программы авторизованного экономического оператора (АЭО).

Изменения в сфере налогообложения:

Происходит подготовка изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на устранение рисков двойного налогообложения или необлагаемого НДС, для обеспечения соответствия нормам ЕС. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который имеет целью привести ставки акцизного налога на табачные изделия к минимальным уровням, учитывая, что предыдущие меры не дали ожидаемых результатов из-за высокого уровня инфляции.

Также осуществлен ряд мероприятий по направлению управления государственными финансами, а именно восстановлено среднесрочное бюджетное планирование, утверждена среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2024-2026 годы и дорожная карта реформирования управления публичными инвестициями. Продолжаем и в дальнейшем гармонизировать наше законодательство к европейским стандартам для скорейшего вступления в ЕС - добавил первый замминистра финансов Денис Улютин.

"Также осуществлен ряд мероприятий по направлению управления государственными финансами, а именно восстановлено среднесрочное бюджетное планирование, утверждена среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2024-2026 годы и дорожная карта реформирования управления публичными инвестициями. Продолжаем и в дальнейшем гармонизировать наше законодательство к европейским стандартам для скорейшего вступления в ЕС", - добавил Улютин.

Напомним

5 июня состоялась встреча министра финансов Украины Сергея Марченко с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. На встрече было обсуждено ключевые направления работы ЕБРР в Украине, особенно в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы на дальнейшее сотрудничество.