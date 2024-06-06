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Мінфін працює над урегулюванням законодавства з нормами ЄС: нові реформи фінансових та митних сфер

Мінфін працює над урегулюванням законодавства з нормами ЄС: нові реформи фінансових та митних сфер

Київ • УНН

 • 19871 перегляди

Міністерстві фінансів України активно регулює законодавство України до стандартів ЄС, щоб прискорити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Міністерство фінансів України активно працює над урегулюванням українського законодавства у відповідність із нормами ЄС. Вже є результати у сфері фінансових послуг, зокрема у протидії відмиванню грошей, та підприємництво, з особливим акцентом на бухгалтерський облік та фінансову звітність. Пише УНН з посиланням на Мінфін.

"З моменту повномасштабного вторгнення рф ЄС надав Україні майже 32 млрд євро прямої бюджетної підтримки, з яких уже 6 млрд євро в цьому році. Мінфін докладає значних зусиль для гармонізації митної системи та митного законодавства із системою та законодавством ЄС, законодавства у сфері оподаткування, а також інших сфер відповідно до компетенції Мінфіну", - сказав перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час зустрічі з представниками Генерального Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) щодо підготовки до двосторонніх зустрічей у рамках офіційного скринінгу.

Зміни у митній сфері:

Активно триває робота над другим читанням урядового законопроєкту, що вносить зміни до Митного кодексу України для імплементації окремих положень Митного кодексу Європейського Союзу, метою яких є узгодження українського митного законодавства з європейськими нормами. Також розпочаті роботи над створенням нового Митного кодексу України та вдосконаленням програми Авторизованого економічного оператора (АЕО).

Зміни у сфері оподаткування:

Відбувається підготовка змін до Податкового кодексу України, спрямованих на усунення ризиків подвійного оподаткування або неоподаткування ПДВ, для забезпечення відповідності до норм ЄС. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який має на меті привести ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімальних рівнів, враховуючи, що попередні заходи не дали очікуваних результатів через високий рівень інфляції.

Також здійснено низку заходів за напрямом управління державними фінансами, а саме відновлено середньострокове бюджетне планування, затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024–2026 роки та Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Продовжуємо і надалі гармонізувати наше законодавство до європейських стандартів для найшвидшого вступу до ЄС

– додав перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

"Також здійснено низку заходів за напрямом управління державними фінансами, а саме відновлено середньострокове бюджетне планування, затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024–2026 роки та Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Продовжуємо і надалі гармонізувати наше законодавство до європейських стандартів для найшвидшого вступу до ЄС", – додав Улютін.

Нагадаємо

5 червня відбулась зустріч міністра фінансів України Сергія Марченка з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. На зустрічі було обговорено ключові напрямки роботи ЄБРР в Україні, особливо в сферах енергетики, інфраструктури та муніципального управління, а також плани на подальшу співпрацю.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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