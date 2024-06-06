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Міністр фінансів зустрівся з президентом ЄБРР: обговорювали пріоритети діяльності банку в Україні

Міністр фінансів зустрівся з президентом ЄБРР: обговорювали пріоритети діяльності банку в Україні

Київ • УНН

 • 19976 перегляди

Міністр фінансів України зустрівся з президентом ЄБРР, щоб обговорити пріоритети банку в Україні, зокрема у сферах енергетики, інфраструктури та муніципального управління, а також плани подальшої співпраці.

5 червня відбулась зустріч міністра фінансів України Сергія Марченка з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. На зустрічі було обговорено ключові напрямки роботи ЄБРР в Україні, особливо в сферах енергетики, інфраструктури та муніципального управління, а також плани на подальшу співпрацю. Про це повідомили у міністерстві фінансів, пише УНН.

Деталі

На зустрічі з ЄБРР було обговорено його ключові напрямки роботи в Україні, особливо в сферах енергетики, інфраструктури та муніципального управління, а також плани на подальшу співпрацю.

Міністр фінансів подякував ЄБРР за значну допомогу, зокрема за фінансування, яке допомагає підтримувати ліквідність та стабільність важливих галузей у воєнний час, і зазначив важливість зовнішньої підтримки від міжнародних партнерів на поточний рік і в майбутньому.

З початку повномасштабного вторгнення ЄБРР надала Україні майже 4 млрд євро допомоги, загальний обсяг фінансування за всі роки співпраці становить приблизно 19,5 млрд євро.

Окрім того, було згадано про важливість Матриці Реформ, аналітичного інструменту, що систематизує рекомендації міжнародних партнерів та реформи, реалізовані в співпраці з донорами у ключових галузях, дозволяючи моніторити та аналізувати виконання заходів.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підкреслила, що пріоритетами для банку залишаються енергетичний та приватний сектори, а також муніципальна інфраструктура, враховуючи важливість енергетичної безпеки та стабілізації електроенергії в Україні, особливо на тлі енергетичного терору з боку росії.

Нагадаємо

ЄБРР виділяє 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектора України, постраждалого від російських атак, для відновлення генеруючих потужностей, інфраструктури та будівництва нової децентралізованої генерації.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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