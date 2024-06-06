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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 14:29  •  5664 просмотра

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Министр финансов Украины встретился с президентом ЕБРР, чтобы обсудить приоритеты банка в Украине, в частности в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы дальнейшего сотрудничества.

5 июня состоялась встреча министра финансов Украины Сергея Марченко с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. На встрече были обсуждены ключевые направления работы ЕБРР в Украине, особенно в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы на дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.

детали

На встрече с ЕБРР были обсуждены его ключевые направления работы в Украине, особенно в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы на дальнейшее сотрудничество.

Министр финансов поблагодарил ЕБРР за значительную помощь, в частности за финансирование, которое помогает поддерживать ликвидность и стабильность важных отраслей в военное время, и отметил важность внешней поддержки от международных партнеров на текущий год и в будущем.

С начала полномасштабного вторжения ЕБРР предоставила Украине почти 4 млрд евро помощи, общий объем финансирования за все годы сотрудничества составляет примерно 19,5 млрд евро.

Кроме того, было упомянуто о важности матрицы Реформ, аналитического инструмента, систематизирующего рекомендации международных партнеров и реформы, реализованные в сотрудничестве с донорами в ключевых отраслях, позволяя мониторить и анализировать выполнение мероприятий.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что приоритетами для банка остаются энергетический и частный секторы, а также муниципальная инфраструктура, учитывая важность энергетической безопасности и стабилизации электроэнергии в Украине, особенно на фоне энергетического террора со стороны России.

Напомним

ЕБРР выделяет 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских атак, для восстановления генерирующих мощностей, инфраструктуры и строительства новой децентрализованной генерации.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина
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