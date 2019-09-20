Минера моста Метро арестовали на два месяца

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тыс. 150 грн.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.