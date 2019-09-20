Мінера мосту Метро арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, передає кореспондент УНН.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у 288 тисяч 150 грн.
Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.
Нагадаємо, Олексію Бельку, який погрожував підірвати столичний міст Метро, призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.